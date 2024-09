Il giallo del documento di maggioranza | Rifondazione non era stata informata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arcola, 9 settembre 2024 – Non si placano le polemiche politiche ad Arcola, dopo la rinuncia di Paolo Magliani, Prc, a deleghe considerate ininfluenti, a creare bagarre ci si è messo anche ildi appoggio al programma della sindaca Monica Paganini della coalizione di centrosinistra, dove però non vengono compresi néComunista e neppure il consigliere Enrico Vesco, seppure facciano parte dellaconsiliare. L’esclusione di tali elementi dal comunicato lascia perplesso l’ex assessore Prc Salvatore Romeo: “Nel prendere atto di non essere stati informati di un incontro per redigere il comunicato, confermiamo la nostra condivisione del programma di legislatura, come più volte ribadito dai nostri consiglieri comunali Paolo Magliani e Chiara Dell’Amico.