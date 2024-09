Il Castello parte a tutto gas Poi Senigallia cala il tris

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) 0 VIGOR3 : Elezaj, Morganti, Fabbri, Trebotic (1’ st Paponi), Imbriola, Boccaccini, Fossi (24’ st Graciotti. Loris), Baldini, Ausili (10’ st Caprari), Cotugno (1’ st Carano), Guella (27’ st Graciotti Lucio). Panchina: Osama, Castorina, Costanzi, Garbattini. All. Giuliodori. VIGOR: Roberto, Tomba (29’ st Pjetri), Mancini, De Angelis (39’ st Alla), D’Errico (23’ st Ferrara), Magi Galluzzi, Idaro (16’ st Di Sabatino), Gabbianelli, Kone, Beu (42’ st Alessandroni), Alonzi. Panchina: Campani, Serio, Gonzalez, Fernandez. All. Clementi Arbitro: Roberto Rago di Moliterno Reti: 24’ pt Tomba, 12’ st Kone, 50’ st Ferrara Il derby si tinge di rossoblu. Debutto migliore non poteva augurarsi la Vigorche segna tre gol al Mancini prendendosi i primi tre punti in campionato.