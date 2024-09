Già 16 tornei vinti in carriera da Jannik Sinner Imbattuto nelle sei finali del 2024!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha vinto gli US Open, sconfiggendo lo statunitense Taylor Fritz nella finale andata in scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il fuoriclasse altoatesino si è reso protagonista di un cammino impeccabile nella Grande Mela, conquistando il secondo Slam della propria, a otto mesi di distanza dal memorabile sigillo agli Australin Open. Il tennista italiano ha così ampliato ulteriormente il proprio palmares: quello odierno è il sedicesimo trofeo in. Nel corso di questa annata agonistica il 23enne aveva già dettato legge agli Australian Open, al Masters 1000 di Miami, al Masters 1000 di Cincinnati, al torneo ATP 500 di Rotterdam e al torneo ATP 500 di Halle.