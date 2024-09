Firenze nasce ‘Metropolis’ per immaginare la città ideale fra teatro e performance

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 - Al via la prima edizione di “Metropolis” Laboratori Urbani di Democrazia. A, in vari luoghi, da mercoledì 11 a domenica 15 settembre. All’interno della rassegna “Urbano Fantastico” a cura di Cantiere Obraz. In programma cinque giorni al lavoro sulla, la pratica democratica e l’educazione al voto nei quartieri dicon azioni eteatrali, animazioni per ragazzi, incontri e momenti di indagine aperti a tutti. "Metropolis – spiegano i due direttori artistici, Alessandra Comanducci e Paolo Ciotti - è un'occasione di scambio, incontro, un momento dipartecipativo che ci permetterà diunapropriamente "urbana": dei veri e propri laboratori di umanità, di democrazia e diritti”. Ogni giornata si compone di due momenti. Il primo è “Hamelin” con animazione teatrale per ragazzi.