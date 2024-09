Festa regionale di Fratelli d’Italia Tra i vip La Russa e Arianna Meloni | Riapriamo la tradizione di Mirabello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ferrara, 9 settembre 2024 – Non un come eravamo, piuttosto un come siamo. E come saremo. Certo, ladiorganizzata in provincia di Ferrara – questa volta allo stabilimento Blue Moon del Lido degli Estensi – non può che riecheggiare i tempi di. Quando il partito si chiamava ancora Alleanza Nazionale e quando i militanti si consumavano le mani nell’applaudire Gianfranco Fini. "Spero che questa iniziativa riapra ladi, uno degli appuntamenti politici più importanti a livello nazionale". Alberto Balboni, senatore di, è l’organizzatore e il regista della tre giorni che si terrà dal 13 al 15 settembre in uno dei posti in cui il partito di Giorgiaha guadagnato più consensi in assoluto. "A Comacchio alle Europee abbiamo superato il 44%", scandisce orgoglioso il senatore.