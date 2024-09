Esodo di tifosi a Cremona Spezia siamo tutti con te E’ una squadra battagliera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Iaquilotti scaldano i motori in vista della trasferta di sabato a. In fase di completamento i 5 pullman allestiti dal gruppo Belini frizzanti (2), Fedelissimi Mazzetta, gruppo Bullone e club Orgoglio Spezzino, saranno moltissimi colori che si muoveranno con mezzi propri. Circa mille i supporter che saranno allo ‘Zini’, da oggi pomeriggio è attiva la prevendita dei biglietti sul circuito TicketOne e nei punti vendita abilitati, al prezzo di 15 euro per gli adulti, 10 euro per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, 5 euro per gli under 14. Necessaria la Eagle Card. Paolo Gnaga è tra gli organizzatori del pullman del club Orgoglio Spezzino: "Sostegno ed entusiasmo devono essere le nostre parole d’ordine, al ‘Picco’ e soprattutto in trasferta. Per questo motivocon la voce e con il cuore.