Elementum Europe | la collezione di alto design basata sul Pannello Ecologico® e una selezione di texture

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) - Mantova, 6 settembre 2024 -è la nuovadi Saviola (https://www.saviola.com/ ) rivolta al mercatoo pensata per molteplici ambienti interni: dal residential, all'hospital, al retail, al settore ho.re.ca e a quello navale.sul legno 100% rigenerato che risponde alle richieste dell'eco-senza comprometterne la qualità e lo stile, lasi contraddistingue per legni, pietre, tessuti (trend imperante durante l'ultimo Salone del Mobile di Milano nel mondo arredo, in qualsiasi zona della casa) e millepuntati in colorazioni in tendenza col mercato del mobile.è quindi molto più di una semplicedi arredi: rappresenta una filosofia diche mette al centro la sostenibilità senza rinunciare all'estetica.