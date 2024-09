Economia circolare un motore per lo sviluppo regionale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’si sviluppa su diversi fronti e richiede un approccio complesso e coordinato. Avere una visione globale sull’impatto nelle varie aree diè un aspetto centrale per il successo di questo modello. È quanto sostiene Sébastien Bourdin, professore di Economic Geography e Chairholder della Jean Monnet European Chair on Circular Economy, nei suoi studi. Secondo Bourdin, per promuovere efficacemente l’nel tessuto imprenditoriale nazionale, è fondamentale comprendere come agire in modo più incisivo. Questo implica non solo adottare pratiche sostenibili a livello di produzione, ma anche sviluppare strategie che favoriscano l’integrazione di queste pratiche in tutti i settori economici, dalle piccole imprese alle grandi multinazionali.