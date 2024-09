Earlymoon cos’è e come organizzarne una

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 9 settembre 2024) Quando si è chiamati ad organizzare un matrimonio si finisce spesso per trascurare l’aspetto più importante: il legame con il proprio partner. Tra la ricerca di ristoranti, abiti e bomboniere, anche le unioni più solide potrebbero essere messe a dura prova, e per questo motivo sempre più coppie decidono di ritagliarsi qualche momento di relax prima del fatidico sì. In poche parole, ricorrono ad una luna di miele anticipata. Oltreoceano le chiamano ““, e corrispondono a trasferte e fughe romantiche per poter ricaricare le batterie in vista dei fiori d’arancio. Che si tratti di un’isola tropicale, di una malinconica città europea o di un ritiro in campagna, un viaggetto pre-nuziale vi assicurerà di arrivare mentalmente e fisicamente pronti al “sì”. Curiosi di scoprire tutto sulle? Lasciatevi ispirare da questa guida.