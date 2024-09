EA FC 25 Come Guadagnare Crediti Con L’Accesso Anticipato Da Web App E Companion

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di lunedì 9 settembre 2024) Con la release della nuova Web App eApp della popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 25 comincerà anche la compravendita per accumularee creare in poco tempo una squadra da sogno per competere fin da subito ai massimi livelli sia nelle Division Rivals che nella Champions Weekend League. Le nuove piattaforme per gestire i contenuti che saranno disponibili nel vostro club della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25 saranno disponibili a partite dal prossimo 18 settembre, giorno in cui la software house canadese rilascerà anche il primo TOTW della stagione. Ricordiamo che il mercato trasferimenti sarà condiviso tra le piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X/S e Steam, quindi questi consigli possono essere sfruttati anche per la piattaforma PC.