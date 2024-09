È Olivier Tessler il nuovo DG della divisione lusso di L’Oréal

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Uncapitolo perItalia:è ildirettore generale. Il ruolo era di Francesco Santachiara, che aveva l’incarico da maggio 2022. Quest’anno ha però deciso di lasciare l’azienda per, come si legge nella nota, perseguire unprogetto professionale. Non sarà facile dimenticare il suo operato, per questoItalia ringrazia “Francesco per l’importante contributo portato in questi anni e augurargli il meglio dal punto di vista professionale e personale”.in: la sua carrierafa parte del Gruppoin Francia da 20 anni. Ha alle spalle una carriera internazionale, prima nel Travel Retail in Europa e poi in Asia. Qui è stato direttore generale del Consumer Product Division Travel Retail. Ad oggi ricopre il ruolo di deputy general manager di Shu Uemura, in Giappone.