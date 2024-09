Bennati verso gli Europei | Milan deve stare tranquillo | abbiamo la squadra per portarlo in volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sono state presentate a Roma le Nazionali che saranno al via dei prossimi Campionatiche si svolgeranno nelle Fiandre dall’11 al 15 settembre, cioè subito dopo la conclusione della Vuelta e ad appena due settimane dal Mondiale di Zurigo. Per la gara regina la Nazionale azzurra punterà su Jonathan, che verrà affiancato dal suo uomo di fiducia Simone Consonni e dal compagno diJacopo Mosca, ma anche da uomini preziosi come Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Andrea Pasqualon e Matteo Trentin, quest’ultimo campione europeo nel 2018. “Belgio e Olanda sono sicuramente le Nazionali favorite, ma noi possiamo sognare in grande vista la condizione di Jonathan e il bel gruppo che schieriamo“, ha commentato il commissario tecnico Danielecheraggiunto telefonicamente a casa, in vista degli ultimi grandi appuntamenti di stagione.