Avellino-Audace Cerignola l’analisi di Perinetti e Pazienza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Credo non ci sia una sola causa. La delusione di questa sera è tanta. Volevamo fare qualcosa in più. Ci sono tante concause su cui dobbiamo lavorare. In attacco abbiamo fatto qualcosa di meglio rispetto all’ultima partita. Oggi avevamo solo quattro cambi a disposizione. Non eravamo nelle condizioni giuste, ma non voglio cercare alibi”. Parla così il direttore dell’area tecnica dell’, Giorgiodopo il pareggio con l’. “Non abbiamo ricevuto alcun ultimatum prima della partita ma le cose possono cambiare – afferma – La delusione della tifoseria è giustificabile ma sono convinto ne usciremo. Non è usuale essere contestati dopo tre giornate. Mi sembra questo giudizio sia un attimo precoce“.