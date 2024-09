Allerta meteo su tre regioni per martedì 10 settembre | ecco dove

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Domani,10, in Italia persiste una certa instabilità, sebbene il maltempo stia lentamente attenuandosi. La Protezione Civile ha emesso un’gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su tredel sud: Puglia, Calabria e Sicilia.gialla per rischio temporali e idrogeologico: Calabria: Versante tirrenico centro-meridionale e meridionale Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere (bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle), Bacini del Lato e del Lenne, Puglia centrale adriatica, Salento, Puglia centrale bradanica, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Nord-orientale, versante tirrenico e isole Eolie, centro-settentrionale, versante tirrenico Previsioniper domani: Nord Italia: Brevi rovesci e isolati temporali nel pomeriggio sui settori alpini e in parte del Veneto.