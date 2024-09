Una lezione per il futuro del governo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 settembre 2024 – Le dimissioni dell’ex ministro della Cultura non chiudono l’affaire Sangiuliano-Boccia, ma mettono il, a meno di clamorosi sviluppi giudiziari, al riparo da contraccolpi politici immediati. Il che non toglie, però, che da tutta la gestione del caso da parte di Giorgia Meloni si possa trarre qualcheutile per il. È apparso chiaro che, nonostante l’evidenza della necessità di un passo indiet r o dell’ex ministro fin da subito, la premier abbia avuto un approccio oscillante in quella direzione, spinta soprattutto dalla volontà di non cedere a polemiche e richieste di forze di opposizione variamente identificate.