Tutti uniti per Meri La catena di solidarietà attorno all’allenatrice malata

(Di domenica 8 settembre 2024) Pistoia, 8 settembre 2024 – È possibile trasformare una delle fasi più delicate della propria vita in uno dei periodi più entusiasmanti? Può apparire un paradosso, ma così non è. Non è se si risponde al nome diMalucchi, classe 1967, una delle pallavoliste più brave e conosciute di sempre di Pistoia e della nostra provincia. Allenatrice forte e valente, vulcano d’idee ed energia, ha reagito da campionessa, qual è sempre stata, affrontando con tutte le sue forze un periodo di riabilitazione alla Turati. E calandosi in un nuovo progetto, quello della scrittura: “Ho in mente due libri, che realizzerò una volta finito tutto”, ha spiegato con entusiasmo. Un nuovo progetto, derivante sì dall’amatissimo sport, ma non solo: dagli accadimenti della vita.