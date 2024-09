Superbike Nicolò Bulega trionfa nella Superpole Race e si avvicina a Razgatlioglu nel Mondiale 3 Petrucci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Splende il Sole su Magny-Cours e l’asfalto dell’autodromo transalpino è asciutto. Il diluvio di ieri ha però lasciato in eredità diverse chiazze umide sulla carreggiata. Dunque, ladel Gran Premio di Francia valido per lasi disputa in condizioni delicate. Tutti in pista con le slick, tenendo però a mente le criticità disseminate come trappole lungo il tracciato. Alla partenzasi pone al comando, scattando meglio del poleman Alex Lowes. Il centauro della Ducati e quello della Kawasaki prendono progressivamente il largo su tutti gli avversari, tramutando la vittoria in una questione a due. L’italiano detta a lungo il ritmo, seguito come un’ombra dal britannico. Quest’ultimo porta il suo primo attacco concreto nel settimo dei dieci giri in programma, ma viene respinto dal battistrada.