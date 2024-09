Rally Grecia Thierry Neuville trionfa all’Acropolis Ogier si cappotta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)vince ancora: il belga con Hyundaineldelladel Mondiale WRC 2024 e allunga in classifica sul suo rivale diretto Sébastien. Per il francese è stato davvero un weekend complicato che gli costa il -38 in classifica nei confronti del suo avversario. Si tratta davvero di un trionfo per Hyundai con una tripletta da ricordare: dietro asono arrivati lo spagnolo Daniel Sordo e l’estone Ott Tanak. La giornata di oggi è cominciata con una bella vittoria di tappa da parte dinella SS13 a Inohori passando davanti a Sordo secondo in classifica per 4”7. Perè arrivato un altro successo parziale a Eleftherohori 1, ma a Eleftherohori 2 ecco che è arrivato il colpo di scena inatteso: il francese è uscito di strada.