Quanti punti difende Sinner nei prossimi tornei? Si comincia con i 500 di Pechino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Con la vittoria agli US Open 2024 di tennis Jannikha consolidato il proprio status di numero 1 del ranking ATP: l’azzurro non giocherà la prossima settimana in Coppa Davis e poi non è iscritto ai primiin Cina, tra Chengdu ed Hangzou, che inizieranno mercoledì 18 settembre. A partire da giovedì 26 settembre, con l’inizio del torneo di, però, l’azzurro scarterà piùdi quasi tutti i suoi avversari fino a fine stagione, dato che il solo Novak Djokovic ha, nel complesso, cambiali più pesanti dell’italiano.dovràre in tutto, infatti, 2180, frutto della finale raggiunta alle ATP Finals, delle vittorie ae Vienna e degli ottavi di Shanghai e Parigi-Bercy, mentre Djokovic ne dovrà scartare 2300, in virtù delle vittorie alle ATP Finals (ma con una sconfitta nella fase a gironi) ed a Parigi-Bercy.