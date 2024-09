Probabili formazioni Empoli-Juventus | quarta giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 18:00 di sabato 14 settembre nella cornice dello stadio Castellani, dove i bianconeri puntano a difendere la propria imbattibilità, con l’obiettivo di tornare ai tre punti dopo il pareggio casalingo contro la Roma. Stesso obiettivo per l’che fin qui ha accumulato una vittoria, due pareggi e zero sconfitte. Roberto D’Aversa vuole una prestazione convincente contro Thiago Motta, che potrebbe inserire Koopmeiners come nuovo acquisto. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi offrirà approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori per questo anticipo della