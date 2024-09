McTominay segna ancora stavolta al Portogallo VIDEO La Scozia perde e CR7 segna un’altra volta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024)al). Di testa, al sesto minuto, inche al momenti vede gli scozzesi in vantaggio. In campo anche Gilmour. Partita di Nations League. Hato anche l’altra sera nella partita persa 2-3 contro la Polonia. L’altra sera in rete pure Gilmour l’altro centrocampista scozzese del Napoli. Per ilgioca Leao; Ronaldo invece è in panchina. Come scrive Fabrizio Romano per il centrocampista del Napoli (ex Manchester United) è il decimo gol nelle sue ultime 17 presenze con la. La partita, però, l’ha vinta il. Nel secondo tempo, prima il pareggio di Bruno Fernandes e poi, al minuto 88, il gol decisivo di Cristiano Ronaldo: la rete 901 della sua carriera.