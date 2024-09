Luca Carboni | Il tumore ai polmoni era grande e difficile da operare è stato uno choc Ho pensato alla morte come ad una possibilità concreta ma ho combattuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo due anni di assenza dalle scene,ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua battaglia contro unal polmone. La diagnosi è arrivata nel marzo 2022, durante le registrazioni del suo nuovo album. “Uno“, così il cantautore descrive il momento in cui ha appreso la notizia, che ha stravolto i suoi piani e lo ha costretto a mettere in pausa la sua carriera musicale. “In pochi minuti, tutto è cambiato. Dscelta dei brani sono passatoscelta delle terapie per sopravvivere. Ilerada”, ricorda l’artista in una toccante intervista a Walter Veltroni sulle pagine del Corriere. “Lo staff di oncologia del Sant’ Orsola- guidato dal Primario Prof. Andrea Ardizzoni, con la collaborazione dello pneumologo Piero Candoli e del chirurgo Piergiorgio Solli- ha avviato subito una massiccia cura di chemioterapia.