Louis Vuitton Cup chi decide l’avversaria in semifinale? Quando la comunica? Il vantaggio in classifica e gli scenari di Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Mancano due regate per concludere il round robin dellaCup, il torneo che designerà chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il maltempo che oggi pomeriggio si è abbattuto su Barcellona, con un violento temporale e poi un seguente vento troppo leggero, ha impedito la regolare disputa dei due confronti che mancano al completamento del programma della fase a gironi: INEOS Britannia-Orient Express e-Alinghi. Gli ultimi due testa a testa, rinviati a lunedì 9 settembre, sono cruciali:e INEOS Britannia sono in lotta per il primo posto, Alinghi e Orient Express sono in bagarre per la quarta piazza. Soltanto le prime quattrote accederanno alle semifinali e la migliore piazzata avrà il diritto di scegliere la propria avversaria per il primo turno a eliminazione diretta.