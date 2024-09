L’ipocrisia di Scurati e Marinelli | compagni che piangono e lucrano sul business del Duce

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 8 settembre 2024) Un gigantesco affare, una permanente e redditizia operazione di marketing, un tormentone che non può finire perché rende bene, anzi benissimo: questo è Mussolini, il, vivisezionato da autori allache ne hanno fatto un tale successo da riproporlo in tutte le salse, in un delirio di onniscienza mussoliniana e blasfemia letteraria che fa sentire lo scrittore napoletano una specie di contraltare di Renzo De Felice. A distanza di quasi ottant’anni il profilo austero e la voce stentorea di M solcano il tappeto rosso veneziano, fanno più notizia di Brad Pitt e George Clooney, trasformano Luca, ottimo attore, in una specie di divinità del grande schermo, con il suo ostentato lavoro introspettivo, da “antifascista convinto”, per portare sullo schermo il grande dittatore.