Le bollette dell’acqua più salate Ma non di troppo

(Di domenica 8 settembre 2024) Più care, ma nonle. Lo ha deciso il Consiglio provinciale recependo il piano già approvato dall’Azienda speciale d’ufficio d’ambito. Le tariffe passeranno da 1,71 euro al metro cubo a 1,75 euro, per arrivare 1,79 l’anno prossimo. In pratica nel 2025 ogni famiglia dovrà sborsare 2,35 euro in più all’anno. Con questi soldi si andrà a finanziare il piano delle opere da circa 178milioni di euro che ha già ottenuto 54,2 milioni provenienti da contributi statali e regionali. Di questo oltre 39milioni di euro sono stati destinati al Pavese, quasi 24 milioni alla Lomellina e circa 37milioni all’Oltrepò. Secondo il presidente della Provincia Giovanni Palli l’aumento è molto contenuto rispetto a quanto deciso da altre province. Inoltre Pavia ha deliberato le agevolazioni del bonus idrico, garantito da piazza Italia, con 625mila euro all’anno.