La mossa per i gol Dallinga-Castro la nuova coppia per sfondare

(Di domenica 8 settembre 2024) "Non è stata ladella disperazione". Così, Vincenzo Italiano, dopo il pari contro l’Empoli, rispondeva alla domanda circa l’impiego dialle spalle dinella ripresa. "E’ una soluzione che abbiamo provato e che avevo pensato di attuare, sapendo che l’Empoli nella ripresa si sarebbe abbassato. Non volevo lasciareda solo in mezzo ai loro tre centrali di difesa". E’ una soluzione provata e che potrebbe essere riproposta: due punte per risolvere il problema del gol, per dare peso a un attacco che ha fatto registrare numeri miseri in questo inizio di stagione: zero gol per, zero gol su azione per la squadra rossoblù, a dimostrazione che il problema non è da ricercare solo negli interpreti, ma anche nello sviluppo della fase offensiva. Fin qui un gol per Orsolini su rigore e uno per Fabbian, da corner. Troppo poco.