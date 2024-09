Il ritorno in classe è un salasso? Onlus e Caritas in campo a Pavia | Aiutiamo i ragazzi a progettare il loro futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024)– È unilin. Oltre ai libri di testo, i costi che le famiglie devono sostenere per tutto il corredo scolastico pesa notevolmente. Ma la solidarietà fortunatamente non passa mai di moda. Lo ha dimostrato la cartolibreria Liquirizia che ha donato all’associazione “Ci siamo anche noi“ oltre 30 astucci, un buon quantitativo di quaderni, matite e temperini. Tutto questo materiale andrà ai 73che l’associazione segue dalla materna all’università con la convinzione di quanto sia importante lo studio per avere unmigliore. “I ‘miei’- ha detto Carmen Silva, presidente di “Ci siamo anche noi“ - non sono mai stati respinti. Ci sonoche hanno tutto e studiano con poca voglia. Quelli che seguiamo noi e che appartengono a famiglie in difficoltà, si impegnano molto e progettano il”.