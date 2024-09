Il ritorno del civico Corticelli | Lepore? Ha già ’perso’ le regionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) "De Pascale? Considerato il contesto cittadino, è un ’catapultato’ che non conosce Bologna, in un momento in cui il capoluogo deve tornare protagonista nelle politiche. Un film già visto, almeno sotto le Due Torri, con Cofferati. E? Il primo sconfitto delle elezioni: a giugno, dopo le Europee, ha battuto i pugni sul tavolo affinché la nostra città contasse di più nelle scelte delle candidature, ma non se lo sono ’filato’ nemmeno i suoi". Daniele, ex numero uno della lista civica ’La Tua Bologna’ quando a Palazzo d’Accursio c’era Giorgio Guazzaloca, torna in pista e sostiene Elena Ugolini alledel 17 e 18 novembre prossimi. Il suo è uno dei nomi destinati a entrare nella lista civica della preside del Malpighi.