Il ritorno dei Co’Sang e un nuovo Shiva Tananai re delle ballate – Le nostre recensioni delle uscite della settimana

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 8 settembre 2024) Ildeichiude un cerchio nella storia del rap italiano, storia di cui, piaccia o meno, fa parte anche, che comunque è tornato con il suo disco migliore. E a proposito di dischi, una meraviglia futurista quello di Okgiorgio. Particolarmente nutrita la sezione singoli: quello che mette insieme Vasco Brondi e Ariete è davvero una perla, un po’ come Mylove!, architettato dal magoproduzioni Sixpm.torna alle ballad, altro che Storie brevi, Ditonellapiaga in formissima con questo romanticismo danzereccio. Splendida Mille, sia da sola che in coppia con Amalfitano e, a proposito di feat, interessante anche quello di Olly con Angelina Mango e quelloBambole di Pezza con J-AX. Bene Lele Blade, benissimo Alessio Bondì, mantiene tutte le promesse centomilacarie.