Estra assente con Scafati Amichevole da incubo

(Di domenica 8 settembre 2024) È dail primo, vero test della pre-season dell’. Dopo gli scrimmage con poco significato vinti contro le due livornesi di A2 e B Nazionale, la primadi Pistoia contro una diretta concorrente per la salvezza nella prossima Serie A comefa suonare un bel campanello d’allarme. È basket d’estate ok, la condizione non può essere delle migliori, c’erano le assenze dell’infortunato Childs e di Paschall (in arrivo in città fra domani e martedì ndr), mettiamoci dentro tutte le attenuanti che si può voler trovare, ma il 91-55 finale con cui la formazione di Nicola (priva di Ulaneo e dell’ultimo arrivato Akin) ha messo in imbarazzo l’non è un finale che può essere trascurato. E che siamo certi né la dirigenza né coach Calabria faranno passare come un semplice ko.