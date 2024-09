Continental Tour di Atletica a Bellinzona parate di stelle | in gara anche Tamberi e Jacobs

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 8 settembre 2024)– E’ tutto pronto a, in Svizzera, per il Meeting del Galà dei Castelli. Nella tappa Silver deldiLeggera, ci sarannogli Azzurri. Per ladel salto in alto, torna in pedana Gianmarco(Fiamme Oro), dopo la vittoria al Palio Città della Quercia a Rovereto e il terzo posto al Golden Gala di Roma. Con lui ci saràStefano Sottile (Fiamme Azzurre) e il vicecampione mondiale under 20 Matteo Sioli (Euro2002), fresco di medaglia.Marcell(Fiamme Oro) scenderà ine lo farà nei suoi 100 metri. Dopo la partecipazione al Golden Gala, nono con 10,20, l’Azzurro ci riprova sotto il cielo della Svizzera. I suoi avversari saranno il sudafricano Akani Simbine, quarto ai Giochi proprio davanti all’azzurro, il giamaicano Ackeem Blake, gli statunitensi Ronnie Baker e Pjai Austin.