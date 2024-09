Bisseck c’è una ‘Fatal Genova’ da cancellare | 2 chance con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024)non si vede dalla partita di esordio contro il Genoa. Ma quando giocherà di nuovo con? Occhio a due partite. PANCHINA –e la “Fatal Genova“. Sì, perché è dalla prima giornata di campionato che il tedeschino del 2000 non si vede più in campo con la maglia del. Dopo un precampionato da otto in pagella, l’esordio ufficiale non è stato dei migliori: dormita sul primo gol del Genoa (complice anche Yann Sommer) e maldestro tocco di mano allo scadere per il pareggio definitivo poi di Messias. Da lì in avanti,non ha visto più campo, con Benjamin Pavard sempre e comunque titolare sia contro il Lecce che contro l’Atalanta una settimana più tardi. In entrambi i casi,ha chiuso la partita senza subire gol. Pavard, ad oggi, dà molte più garanzie e sicurezze rispetto al tedesco, ma il futuro alè comunque dalla sua parte.