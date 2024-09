Accoltella avversari durante partita di calcio il video sul web

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ finito in carcere per essere evaso dagli arresti domiciliari e in questa circostanza è apparso sulla rete il filmato del fatto che lo ha visto protagonista, due anni fa: l’mento, su un campo di, di due giocatori. Il, virale, è stato pubblicato sui suoi profili dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, secondo cui “è assurdo che non fosse già in carcere”. Il giovane – Gennaro Musella, nipote della madrina di camorra Maria Licciardi, anche se con questa faccenda la criminalità organizzata non c’entra – si era reso protagonista di un duplicemento.unadi, dopo aver subito un’intervento in scivolata, ha estratto una lama che nascondeva nei pantaloncini e si è scagliato contro gli avversarsi. Dagli spalti il padre gridava “Uccidili, uccidili“.