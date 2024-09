Us Open 2024 Tiafoe | Sconfitta pesante calo mentale nel quarto set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) “È davvero dura. Stasera penso di aver giocato meglio, ma nelset ho accusato unfisico e ho iniziato ad avere dei crampi. Non ero stanco fisicamente, ma i problemi sono arrivati da un. Vedevo vicino il traguardo, ma non sono riuscito ad arrivarci. La partita è stata molto intensa e il livello del tennis è stato altissimo. Taylor (Fritz ndr.) ha meritato di vincere e gli auguro il meglio per la finale. Imparerò da questa, devo imparare a gestire questi momenti”. Queste le parole di un amareggiato Francesal termine dellaal quinto set in semifinale agli Uscontro Taylor Fritz. Us: “nelset” SportFace.