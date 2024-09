US Open 2024 Jannik Sinner | Mi piace giocare i punti importanti contento di disputare un’altra finale Slam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024)si è qualificato per ladegli USdi tennis battendo in tre set il britannico Jack Draper: l’azzurro giocherà domani sera l’ultimo atto contro il padrone di casa statunitense Taylor Fritz, vincitore del derby contro il connazionale Frances Tiafoe. In conferenza stampa il tennista italiano ha analizzato il match vinto in semi. I momenti chiave della sfida con Draper: “Partita difficile, complicata. Credo che lui abbia giocato un’ottima partita per due set, poi l’ho visto che calava un pochettino fisicamente, ma ci può stare, forse era anche un po’ mentale, essendo sotto due a zero è una sensazione un po’ diversa. Io ho solo cercato di stare lì mentalmente, sia di muoverlo, ma anche di pressarlo su un lato, quindi ho cambiato anche un po’ le carte sul tavolo, però comunque è stata una partita complicata, difficile.