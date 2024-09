Si ribalta il cancello del capannone | operaio di 60 anni muore schiacciato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Una morte orribile quella toccata in sorte ad Antonio Bernardo, undi 60che ha perso la vita venerdì 6 settembre in un incidente sul lavoro ad Orta di Atella, nel Casertano. Secondo quanto si apprende, Bernardo, che era un dipendente della società ‘Eco Sistem S. Felice S.r.l.’ con sede a San Felice a, è statodald’ingresso di unindustriale della società ‘Le delizie del sud s.r.l’, proprio mentre stava cercando di chiuderlo.Leggi anche: Esplosione in azienda di Latina: morto un, un altro gravemente ferito Chi era l’morto Antonio Bernardo risiedeva a Dugenta, nel So. Lascia la moglie e tre figli. Ironia della sorte, negli ultimi giorni aveva lavorato con la sua ditta nelle zone alluvionate di San Felice a, dopo la tempesta che si era scatenata il 27 agosto.