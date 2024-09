Schianto tra moto e auto in pieno centro | morto 33enne Due giovani vite spezzate in poche ore a Bergamo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024)– A distanza diore dal terribile incidente mortale in cui ha perso la vita Simone Monzio,ciclista di 33 anni, un altrofatale si è verificato a. Anche in questo caso la vittima è un, che al momento della tragedia si trovava in sella alla sua Yamaha. Il secondo incidente che ha scosso la città diè avvenuto nella mattina di oggi, sabato 7 settembre in via Petrarca, non distante dalla Procura, in. Tutto è successo intorno alle 10 di stamani. Nell'impatto tra la due ruote e una Mercedes ilciclista è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza e ogni soccorso si è rivelato vano. È stato infatti trasferito in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII, ma èpoco dopo. Di origini marocchine, abitava a Osio Sotto. Illeso, invece, l'mobilista.