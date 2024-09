Polemica Inter arriva la dura stoccata in diretta | parole nettissime

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 7 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 7 Settembre 2024 19:00 di Alessia A otto giorni di distanza dalla vittoria contro l’Atalanta, continua lache vede protagonista l’di Simone Inzaghi. Lareplica innon lascia dubbi. L’ultimo incontro di campionato, quello che ha visto l’di Inzaghi vincere in grande spolvero contro l’Atalanta di Gasperini per quattro reti a zero, continua a far parlare di sé. Non tanto per quanto accaduto sul campo, dove la superiorità dei padroni di casa resta indiscutibile. Quanto piuttosto per ciò che è avvenuto sugli spalti. E per cui non si è fatta attendere lareplica, pronta a dissipare ogni dubbio e controversia.-Atalanta: il punto finale allaFra le varie immagini che non sono passate inosservate nel corso del match del 30 agosto ce n’è stata una, che ha come protagonista Gianluca Rocchi.