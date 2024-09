ParalimpiadiMeloni | atleti straordinari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 7 settembre 2024) 23.00 "E' stato un onore per me poter incontrare questi, che ogni giorno dimostrano a tutta l'Italia che i limiti esistono soprattutto nella nostra mente. Il loro coraggio,la loro determinazione e la loro forza ci insegnano che possiamo superare ogni ostacolo, se abbiamo il cuore per farlo Grazie per le emozioni che ci regalate. Tutta l'Italia è con voi". Così la premier Giorgia Meloni su X dopo la visita a Casa Italia a Parigi. "Questi ragazzi meritano di avere le istituzioni al loro fianco" ha detto.