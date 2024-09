Omicidio Bellocco convalidato il fermo di Andrea Beretta Il gip dispone il carcere per omicidio aggravato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Lorenza Pasquinelli, haile disposto ilper, il capo ultrà dell’Inter che mercoledì scorso ha ucciso Antonioanche lui esponente della curva Nord ed erede della ‘ndrina di Rosano. Le accuse sono, perchéera sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, e detenzione illegale di arma da fuoco. Per il giudice ilè la sola misura idonea dati i gravi indizi di colpevolezza e la gravità del fatto e per consentire alle indagini di chiarire il contesto della vicenda e il movente ancora tutti da accertare.ieri si era avvalso della facoltà di non rispondere.