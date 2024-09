MotoGP qualifiche GP San Marino Misano oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Lasi prepara alledel Gran Premio di San, round ospitato sul circuito diadriatico. Si tratta del tredicesimo appuntamento per il campionato, con Jorge Martin leader del mondiale con 23 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati ha infatti pagato lo zero collezionato nella domenica del GP di Aragon ed è ora chiamato alla risposta nel weekend che, nonostante non lo sia ufficialmente, i piloti azzurri considerano di casa. Fine settimana importante anche per Enea Bastianini, assente lo scorso anno a causa dell’infortunio. VAI ALLATESTUALE Il weekend si accende con la sessione didi sabato 7 settembre, che decide la griglia di partenza della gara sprint e del Gran Premio domenicale. Il Q1 avrà inizio alle 10:50.