MotoGP Gp Misano 2024 | risultati qualifiche e griglia di partenza pole Bagnaia e tris italiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Peccosi prende laposition (20ª in top class) al GP die della Riviera di Rimini. L’alfiere della Ducati domina lee mette giù un grande 1:30.304 facendo il vuoto dietro di sé. Prima fila tutta italiana, prima volta nella storia del GP di San Marino, con Franco Morbidelli secondo (+0.285) e Marco Bezzecchi terzo (+0.305). L’ultima prima fila italiana risaliva ad Assen 2023 con Bezzecchi davanti ae Marini. Ci si aspettava di più da Enea Bastianini, che conferma i suoi soliti problemi nel giro secco e chiude ottavo a quasi sei decimi dal compagno di marca (+0.596). Passaggio a vuoto anche per Jorge Martin (+0.341), che rischia l’highside nel secondo time attack e va lungo all’ultimo tentativo in curva uno non riuscendo a mettere insieme un giro valido concludendo quarto, e Marc Marquez (+0.