Maignan si sfoga dopo Francia-Italia stoccata agli azzurri!

(Di sabato 7 settembre 2024) Mikesipesantemente. Il portiere del Milan ha lanciato però unaverso i giocatori di Luciano Spalletti, tra cui anche qualche tesserato dell’Inter. SFOGO – La serata di Mikedi ieri al Parco dei Principi non è stata di quelle indimenticabili. Laha perso per 3-1 con l’dimostrando il forte stato di crisi che sta vivendo dEuropei. La squadra di Didier Deschamps continua a deludere le aspettative intorno ad una rosa di gran lunga più forte della Nazionale di Luciano Spalletti. Alla prima partita di Nations League due giocatori dell’Inter sono stati decisivi: prima Federico Dimarco con una botta al volo di sinistro spettacolare, poi Davide Frattesi con un intervento in scivolata finito dritto in rete. La rete di Barcola13 secondi non è bastata, intorno al minuto 70 Giacomo Raspadori ha chiuso con il terzo gol.