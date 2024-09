Maignan lo sfogo nello spogliatoio contro i compagni | Solo due italiani sarebbero titolari nella Francia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024) Laha preso una lezione dall’Italia. Nessuno si aspettava un 1-3 in rimonta da parte degli Azzurri, nemmeno i francesi in campo. Mike, come scrive l’Equipe, non ha gradito la prestazione dei suoie, a fine partita, negli spogliatoi si è fatto sentire e ha ripreso i suoi. Il portiere del Milan è un leader silenzioso in nazionale ma «quando parla posso dirvi che tutti lo ascoltano». Parole di Aurélien Tchouaméni.ha rimproverato i suoiScrive l’Equipe: “Un leader taciturno ma carismatico che, a prescindere dallo status, non nasconde le sue convinzioni né le sue impressioni. Venerdì sera, dopo la pietosa battuta d’arrestol’Italia (1-3),ha deciso di mettere davanti a ciascuno dei suoile proprie responsabilità“.