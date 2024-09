Judo Carolina Costa e Simone Cannizzaro ai piedi del podio nelle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Andata in archivio quest’avventura del2024 di Parigi. Sui tatami della Champ-de-Mars Arena si sperava che il day-3 riservasse medaglie al Bel Paese, ma il target non è stato centrato. C’erano aspettative su, campionessa del mondo e bronzo paralimpico a Tokyo. L’azzurra, al via della categoria dei +70 kg categoria J2 si è fermata aidelha esordio in maniera convincente contro la padrona di casa Prescillia Lézé, mettendo a segno un Tani-otoshi valso l’ippon dopo appena 44?. Il primo stop in semifinale è arrivato contro la brasiliana Rebeca de Souza Silva. Dopo aver ricevuto due shido per non combattività, la nostra portacolori si è portata in vantaggio con un O-uchi-gari (waza-ari). In maniera incredibile, nell’ultimo secondo del match, la brasiliana ha trovato un Kami-shio-gatame (ippon).