Inter in nazionale | oggi tocca ad Asllani e Dumfries Con un +1!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Due giocatori dell’convocati instasera sanno impegnati in campo questa sera: Kristjancon l’Albania e Denzelnella fila dell’Olanda. Poi un impegno extra per un altro nerazzurro di Simone Inzaghi.IN– I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 7 SETTEMBRE KRISTJAN– Ucraina-Albania (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 1 Lega B) ore 20.45 a Praga, Repubblica Ceca. DENZEL– Olanda-Bosnia (UEFA Nations League – 1ª giornata Gruppo 3 Lega A) ore 20.45 a Eindhoven, Paesi Bassi. Non solo, impegno extra per un giocatore HENRIKH MKHITARYAN – Impegnato nella partita d’addio al calcio di Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski (ore 17 a Dortmund, Germania).