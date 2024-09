In Toscana 24 milioni per l’aggiornamento e la riqualificazione di oltre 20 mila persone

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 7 settembre 2024) Un pacchetto di interventi da ventiquattrodi euro per formare, aggiornando o riqualificando le loro competenze,20lavoratrici e lavoratori e coloro che si trovano in stato di disoccupazione. È il nuovo investimento della Regionesulla formazione presentato in conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente Eugenio Giani e dall’assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini. “In una fase economica caratterizzata anche inda luci e ombre, la nostra sfida resta quella della qualità e della specializzazione e per questo la formazione è cruciale”, afferma il presidente Giani. “Siamo di fronte – aggiunge – a risorse importanti, 24, che avvantaggeranno l’intero mercato del lavoro regionale e che dimostrano la capacità delladi cogliere le opportunità straordinarie che il Pnrr riserva”.