Imolese pronta al debutto Applausi poi il brindisi

(Di sabato 7 settembre 2024) L’si prepara alin campionato, fissato per domani al Biavati con il Corticella (ore 15). Intanto, in settimana, i tifosi hanno potuto togliere il velo al gruppo di D’Amore, durante la serata dedicata alla presentazione delle selezioni rossoblù: dalle giovanili al femminile, dal futsal alla prima squadra, per un momento di festa e tanti sorrisi al Bacchilega. Momenti che Imola si augura di potere rivivere sul campo cancellando l’amaro in bocca per la prematura eliminazione dalla coppa e cominciando già a raccogliere i primi punti. "C’è grande entusiasmo attorno, speriamo che lo stesso lo riescano a mettere in campo i ragazzi – il commento D’Amore –: ci teniamo a ripagare tutta la fiducia che ci dà nel quotidiano la nostra gente.