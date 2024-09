Il Chelsea al centro di una guerra civile | Clearlake e Boehly come Ferlaino e Corbelli diciamo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024) “Todd(presidente e proprietario del, ndr) ritiene che il suo rapporto di lavoro con laCapital, comproprietaria del, sia giunto a un punto di rottura e che sia necessario trovare una soluzione per evitare unaa Stamford Bridge.sono pronti a comprarsi a vicenda“. Questa l’esclusiva del Telegraph. Il quotidiano riporta chee i suoi soci abbiano le risorse sufficienti per finanziare l’acquisizione totale del club. Ciò si scontra con le intenzioni di. Il fondo di private equity non ha alcuna voglia di vendere le proprie quote del club. Ilsull’orlo di unatra i suoi proprietari Il fondo detiene circa il 61,5% dele non permetterà che il club vengo messo in vendita due anni dopo la cessione di Roman Abramovich.