Ignoti fanno saltare il Postamat di notte in una frazione di Manciano

(Di sabato 7 settembre 2024)il bancomat a San Martino sul Fiora,di, ora è caccia ai malviventi. È successo sabato 7 settembre intorno alle 3 al Bancoposta nella piazza della. La postazione è stata fattain aria: adesso la vicenda è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti immediatamente dopo l’avviso di alcuni cittadini che hanno sentito il boato. “Ero alla Festa delle cantine ae sono arrivato a San Martino dopo l’episodio – racconta il vicesindaco Roberto Bulgarini che risiede nella– I carabinieri, che ringrazio, sono arrivati subito così come i funzionari di Poste Italiane, mettendo in azione tutti i controlli del caso. Questo episodio ha colpito profondamente la nostra comunità: il paese ha pochi abitanti, è un posto tranquillo, non siamo certo abituati a fatti del genere”.